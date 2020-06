Bauchstich: Polizei sucht nach Täter

Das Foto, das die Wiener Polizei am Sonntag veröffentlichte, soll jenen Mann zeigen, der am 2. April gegen 22.30 Uhr eine Messerattacke in der Pizzeria „Camorra“ verübt haben soll. Mehrere Zeugen des Vorfalls wollen den Täter auf dem Bild wiedererkannt haben. Nachdem das 24-jährige Opfer mittlerweile außer Lebensgefahr ist, konnte auch er zu dem Vorfall befragt werden und bestätigte ebenfalls, dass es sich bei dem Mann um den Täter handeln könnte.