Bankomat-Sprengung in Wien: Täter flüchten mit Motorrädern

Erneut ist es in Wien zur Sprengung eines Bankomaten gekommen: In der Nacht auf Samstag sollen vier unbekannte Täter das Gerät im Exenbergerweg in Simmering gesprengt haben. Die Personen sollen danach mit zwei Motorrädern ohne Kennzeichen in unbekannte Richtung geflüchtet sein, wie die Polizei mitteilte. Der Vorfall soll um 3.23 Uhr stattgefunden haben. Das Landeskriminalamt Wien führt die Ermittlungen.