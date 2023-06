Wien: Autofahrer ohne Führerschein tobte bis zur Festnahme

Ein 29-jähriger Mann hat am Freitag die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen, nachdem er in einem Auto äußerst unsicher auf der Oeverseestraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus unterwegs war. Bei einer anschließenden Kontrolle gestand der Fahrer nicht nur, gar keinen Führerschein zu besitzen, sondern begann auch die Beamten derart zu beschimpfen, dass er schließlich festgenommen wurde. Dabei wurde eine Polizistin verletzt.

