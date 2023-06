Vandalismus in Wiener U-Bahn: U4 kollidierte mit E-Scooter

Ein 48-jähriger Mann hat Freitagabend eine Kollision eines E-Scooters mit einer U-Bahn-Garnitur der Wiener U4 verursacht und sich selbst in Lebensgefahr gebracht. Laut Wiener Landespolizeidirektion war der Mann zuvor mit dem E-Scooter bei der Haltestelle Meidlinger Hauptstraße auf die U-Bahngleise gestiegen und fuhr in Richtung Hütteldorf. Kurz vor der Haltestelle Schönbrunn hielt er an und stellte den Tretroller auf die Gleise.

