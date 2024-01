Wien-Attentat: Waffenvermittler steht am 30. Jänner vor Gericht

Am 30. Jänner entscheidet das Wiener Oberlandesgericht (OLG), ob es bei lebenslanger Haft für den Waffenvermittler des Wien-Attentäters bleibt. Das teilte OLG-Sprecher Reinhard Hinger am Freitag auf APA-Anfrage mit. Der 33-Jährige war im vergangenen Februar von Geschworenen am Wiener Landesgericht wegen Beteiligung an mehrfachem Mord und Vergehen nach dem Waffengesetz sowie dem Kriegsmaterialgesetz schuldig erkannt worden.