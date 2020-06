Wien am Weg zur Öko-Metropole

Um nicht im Smog zu ersticken, will die Politik den Anteil des Autoverkehrs bis 2030 von derzeit 28 Prozent auf 15 Prozent fast halbieren. Möglich soll das vor allem durch einen weiteren Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel und des Radverkehrs werden (siehe dazu Interview rechts).

Bei den Öffis setzt Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou neben der neuen U5 vor allem auf Tangentialverbindungen in den Außenbezirken und den Ausbau der S-Bahnen. "Ein Öffi-Nutzer braucht für einen Fahrkilometer nur das Zwanzigstel der Energie eines Autofahrer", rechnet Vassilakou vor.

Radfahrer sollen vor allem durch mehr Radwege und Radstraßen in der Stadt und dem Radeln gegen die Einbahn gestärkt werden.

Vassilakou schlug im Gegensatz zu früher aber versöhnliche Töne an: "Es ist eine höchst private Angelegenheit, welches Verkehrsmittel man nutzt." Man wolle die Autofahrer daher nicht zwingen, das Auto stehen zu lassen, sondern Alternativen anbieten. Richtig hart werden könnte es für Autofahrer ab 2050. Halten sich auch zukünftige Wiener Politikergenerationen an den Plan, dann dürfen nur noch Fahrzeuge mit alternativen Antriebsformen – etwa Elektromotoren – in der Stadt fahren.