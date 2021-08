Wien-Alsergrund: Mann bedrohte in Wien Sanitäter mit dem Umbringen

Ein 31-Jähriger soll am Sonntag im Zuge eines Streites mit einer Frau vor einem Lokal am Währinger Gürtel in Wien-Alsergrund einschreitende Rettungssanitäter mit dem Umbringen bedroht haben. Im Anschluss versuchte der Verdächtige, laut Polizeiaussendung, die Sanitäter zu attackieren.

Als die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Boltzmanngasse bei dem Lokal am Währinger Gürtel eintrafen, wollte der Österreicher flüchten. Er wurde jedoch von den Beamten rasch angehalten und festgenommen.

