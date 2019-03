Gasflasche droht zu explodieren: Evakuierung von 700 Menschen

Derzeit läuft ein Großeinsatz der Wiener Berufsfeuerwehr in der Linzer Straße in Wien-Penzing. Rund 700 Menschen sind Donnerstagfrüh wegen einer brennenden Gasflasche aus ihren Wohnungen in Sicherheit gebracht worden.

Weiterhin Explosionsgefahr

Laut dem Sprecher der Berufsfeuerwehr, Christian Feiler, besteht weiter Explosionsgefahr. Die Flasche ist auf einem Firmenareal in Brand geraten. Im Moment ist nicht absehbar, wie lange der Einsatz noch dauern wird. Die Feuerwehr ist mit zehn Einsatzfahrzeugen vor Ort. Verletzt ist bis dato niemand.