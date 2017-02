Wien: 69-Jähriger tot aufgefunden

Am Mittwochnachmittag wurde die Wiener Berufsrettung zu einem Einsatz in die Angererstraße in Wien-Floridsdorf gerufen. Dort war ein älterer Mann in seinem Garten tot aufgefunden worden.

Passanten hatten einen Mann reglos in einem Garten liegen gesehen und die Polizei alarmiert. Die Sanitäter konnten dem 69-Jährigen aber nicht mehr helfen. Die genaue Todesursache ist derzeit unklar. Ob er gestürzt und womöglich erfroren ist oder ob er an einer Krankheit gestorben ist, muss nun eine Obduktion klären.