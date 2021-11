Frau bei Auseinandersetzung um Drogen in Wien getötet

Im Zuge einer Auseinandersetzung in einer Wohnungseinrichtung von „Betreutes Wohnen“ soll ein 45-jähriger Österreicher eine 37-Jährige und einen 42-Jährigen mit einem Messer attackiert haben. Bei dem Streit soll es laut Angaben der Polizei um Drogen gegangen sein.

Die Frau wurde dadurch tödlich verletzt und verstarb noch am Tatort. Der 42-jährige Mann wurde mit schweren Verletzungen durch einen Wiener Rettungsdienst in ein Spital eingeliefert. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und nach einer Behandlung im Spital in ein Gefängnis gebracht.