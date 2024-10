Wien: 29-Jährige mit Messer verletzt, Lebensgefährtin festgenommen

Eine 29-Jährige ist in der Nacht auf Montag in einem Stiegenhaus in Wien-Simmering mit schweren Stichverletzungen aufgefunden worden. Die Frau suchte bei einer Nachbarin Hilfe und klopfte offenbar an deren Tür, berichtete die Polizei.

Unter Tatverdacht steht die ein Jahr jüngere Lebensgefährtin des Opfers, sie wurde festgenommen. Die 28-Jährige soll ihrer Partnerin während eines Streits mehrmals ein Messer in den Rücken gerammt haben.