Wien: Drogenhändler in Floridsdorf auf frischer Tat ertappt

Ein Straßendealer ist der Polizei am Donnerstag in Wien-Floridsdorf ins Netz gegangen, als er gerade auf der Jedlersdorfer Straße Drogen verkaufen wollte. Der 22-Jährige hatte Cannabis bei sich, als er festgenommen wurde. In seiner Wohnung wurden dann 473 Gramm Cannabiskraut, 64 Gramm Cannabisharz, 3.570 Euro Bargeld und sein Handy sichergestellt. Bei der Vernehmung gestand der Tatverdächtige dann, dass er seit einem Jahr Suchtmittel gewinnbringend verkauft, so die Polizei.