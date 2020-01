Wien: 24-Jähriger ohrfeigte AMS-Mitarbeiterin

Der Vorfall spielte sich am Mittwochnachmittag ab. Der 24-jährige syrische Staatsbürger war nach Dienstschluss in das AMS gekommen. Die 43-Jährige machte ihn darauf aufmerksam und sagte ihm, er solle am darauffolgenden Tag wiederkommen. Das ärgerte ihn offenbar, er beschimpfte sie und gab ihr eine Ohrfeige, so die Polizei. Dann verließ er das Gebäude und griff mit dem Regenschirm den Sicherheitsmitarbeiter sowie einen Passanten an. Die beiden überwältigten den Asylwerber.

Die Attacke löste einige politische Reaktionen aus: Familienministerin Christine Aschbacher, die auch die Arbeitsagenden über hat, und Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) verurteilten den Übergriff laut Medienberichten. Nehammer kündigte an, den Asylstatus des 24-Jährigen überprüfen zu wollen.