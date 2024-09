Ab 21. September: 43er und 44er fahren wieder zum Schottentor

Seit April wird die Universitätsstraße in der Wiener Innenstadt umgestaltet, jetzt gehen die Gleisarbeiten in den Endspurt, teilten die Wiener Linien am Montag mit. Aktuell wird beim "Jonas-Reindl" am Schottentor gearbeitet. Am 21. September sollen die Straßenbahnlinien 43 und 44 wieder die - nunmehr verbesserte - Route bis zum Schottentor aufnehmen.