Wieder tödlicher Fehler in einem Spital

Alle Beteiligten sind schockiert und bemüht, den Fall aufzuklären", sagt Wiens Patientenanwältin Sigrid Pilz.

Es ist eine Tragödie, die sich am 22. Juli im Kaiser-Franz-Josef-Spital in Wien-Favoriten abspielte: Mit starken Schmerzen und Blutungen wurde die hochschwangere Marjana S. (25) in das Krankenhaus gebracht. Fünf Stunden später war das Baby tot. Die Gebärmutter der Frau musste entnommen werden.

"Unser Kind ist nur tot, weil niemand reagiert hat", sagt ihr Ehemann Dejan J. verzweifelt. Stundenlang sei seine Frau in einer Blutlache gelegen. Erst als Marjana kollabierte, sei endlich eine Assistenzärztin gekommen, um die Herztöne des Babys zu kontrollieren. Sie konnte keine feststellen, schildert Dejan J. der Zeitung heute. Erst nach einer zweiten Messung habe sie den Oberarzt alarmiert. Dieser veranlasste eine Not-Operation. Die Mutter überlebte knapp, das Baby konnte aber nicht mehr gerettet werden.

Mittlerweile hat die 25-jährige Frau das Spital wieder verlassen. Kinder wird die zweifache Mutter aber keine mehr bekommen können.

"Es wurden leider Fehler gemacht. Wir bedauern den Vorfall sehr", heißt es im Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV). Man habe bereits eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft geschickt. "Diese deckt sich aber nicht in allen Bereichen mit der Darstellung der Betroffenen."