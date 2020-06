Wieder Raubüberfall auf einen Juwelier

Auf der Wiener Hormayrgasse hat man von dem Überfall auf den Juwelier nur wenig mitbekommen. „Ich hab nichts gehört. Etwa um zehn Uhr ist aber die Polizei gekommen, zu Fuß“, berichtete eine Verkäuferin. Eine andere Verkäuferin will schon Freitagabend auffällige Gestalten beobachtet haben: „Am Abend sind zwei Männer da immer wieder hin und her spaziert und haben auf das Geschäft geschaut. Heute waren sie nicht mehr da.“

Es handelt sich um den mittlerweile vierten Coup auf einen Wiener Juwelier in Wien binnen eines Monats. Anfang März wurde ein Juwelier in Wien-Favoriten ausgeraubt, Ende März einer in der Leopoldstadt. Anfang April schlugen Räuber bei einem Juwelier in Margareten zu, am Samstag eben in Hernals. Bei den Verdächtigen von Hernals handelt es sich um drei Männer (20 bis 30 Jahre, etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß). Sie dürften nur schlecht Deutsch sprechen. Zwei von ihnen waren mit Pistolen bewaffnet. Das Landeskriminalamt Wien bittet um Hinweise: 01/31310-33800.