Wie Klima als neue Chefin der Hofreitschule durchstarten will

Sie sieht die Situation an ihrem heutigen ersten Arbeitstag mehr als gelassen. An der Seite ihres Ex-Mannes und Ex-SPÖ-Kanzlers Viktor Klima habe sie es oft erlebt, dass man einander „im Wahlkampf bekämpft, aber sich danach an einen Tisch gesetzt hat“. So, glaubt Klima, wird es auch in der Spanischen Hofreitschule sein. Ressentiments bei den Bereitern hat die neue Geschäftsführerin beim Kennenlernen keine erlebt. „Alle, die gegen mich waren, sind weg, weil sie zurückgetreten sind. Ich habe bis jetzt sehr viel Wärme im Haus erlebt – von den Bereitern bis zu den Stallburschen“, sagt die neue Chefin der Lipizzaner. Die Turbulenzen rund um ihre Bestellung sieht Klima pragmatisch: „Jetzt können wir offen miteinander arbeiten.“