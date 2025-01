Wetter in Wien: Wann hört das Dauergrau endlich auf?

Na bumm. Es gibt nur ganz wenige Fragestellungen, die Hans-Peter Hutter ein „Na bumm“ abverlangen. Die an ihn gerichtete Frage, ob er als Umweltmediziner dem seit Tagen in Wien dominanten Nebel auch etwas Positives abgewinnen kann, ist so eine.

Zunächst: „Aus Sicht des Umweltmediziners lässt sich der andauernde Hochnebel natürlich nicht schönreden“, so Hutter. Denn unter einer Nebelglocke, wie sie Städte wie Wien in diesen Tagen erleben, sammelt sich messbar mehr Feinstaub, verübelt sich neben der Laune der Leute auch die Luftqualität .

© APA/EVA MANHART

Doch gegen die negativen Bilder, die Nebel in unseren Köpfen erzeugt, könnten wir grundsätzlich etwas tun – sofern der Winter-Blues nicht auf psychische Beeinträchtigungen trifft. Hans-Peter Hutter spricht von „Coping“. Das ist in der Sprache der Nicht-Ärzte der Versuch, mit negativen Gefühlen wie etwa Angst so gut wie möglich umzugehen. In der Rückbesinnung auf sich selbst werden einige in der dunklen Jahreszeit so richtig kreativ. Andere gönnen sich etwas Schönes (apropos: Waren Sie schon im umgebauten Wien Museum?). Wieder andere widmen sich ihrem Steuerausgleich. Auch ein vertiefendes Gespräch mit dem oder der Liebsten könnte Launen verbessern.

© APA/HERBERT NEUBAUER

Ein Schutz gegen Frost Mit zunehmender Dauer des Interviews findet Hans-Peter Hutter zu seiner Hochform zurück. Einwerfen muss er vorerst noch: „Das Glas ist auch in der Klimaschutzdebatte viel zu selten halb voll.“ Was ihn zu folgender Feststellung führt: „Es wird bei uns in Wien immer öfter über den Winter gejammert. Natürlich haben die Extremwetterlagen zugenommen. Aber wir sollten froh sein, dass wir in Mitteleuropa noch vier Jahreszeiten haben.“ In Kitzbühel spricht man in diesen Tagen gerne von der „fünften Jahreszeit“. Die vier in Wien sind auch fein.

Zum Wiener Winter gehört auch eine Art Winter-Wonder-Land für all jene, die im sogenannten Jänner-Loch nicht rauf auf die Berge oder ans Meer können. Seit dem Dreikönigstag schon sehen sie öfters beim morgendlichen Blick aus dem Fenster eine Art Schnee, eine moderne Form von Schnee, Industrieschnee (siehe die Fakten rechts oben). Der Umweltmediziner erinnert daran, was wir bereits in der Schule gelernt haben: „Man vergisst das gerne, aber für Flora und Fauna ist eine Schneedecke der beste Schutz gegen den Frost.“

© APA/AFP/YUICHI YAMAZAKI