Startschuss für den Hitzesommer

Der plötzliche Sommer-Auftakt sorgt in Wien für einen überraschenden Tabubruch. Erstmals in der Geschichte der Stadt laden die 16 städtischen Freibäder schon am Freitag, den 26. April, zum Badespaß. Traditionell öffneten die Bäder ihre Pforten erst am 2. Mai. Denn die Parole im roten Wien lautete am Staatsfeiertag seit jeher: Maiaufmarsch statt Laaerbergbad. „Damit ist mit heuer aber Schluss. Als Dienstleistungsbetrieb sind wir unseren Kunden verpflichtet“, erklärt Wiens Bäderchef Hubert Teubenbacher von der MA 44 (Details siehe Interview). Wahrscheinlich steckt den Verantwortlichen auch noch die Kritik vom Vorjahr in den Knochen. Denn trotz Hitze mit 30 Grad und darüber blieben 2012 die Bäder geschlossen. Flexible Privat-Unternehmen, wie etwa das Schönbrunner Bad, wurden zum Zentrum der Wasserratten und Sonnenhungrigen.