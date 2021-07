Wetter: Donauinselfest ohne Hitzewelle

Festival-Besucher können sich freuen: Am Wochenende steht laut Wetterdienst UBIMET viel Sonnenschein auf dem Programm. Mit der Hitzewelle ist es aber vorbei.

Die hohen Temperaturen der vergangenen Tage haben das Temperaturdefizit der ersten Junihälfte mehr als ausgeglichen. "Heiße Luft aus Nordafrika hat uns ordentlich ins Schwitzen gebracht. Mit der großen Hitze ist es zwar vorerst vorbei, in Summe wird der Juni aber zu warm ausfallen", erklärt Meteorologe Martin Schreiter vom Wetterdienst UBIMET. Am Wochenende stellt sich ruhiges Hochdruckwetter ein, dazu kommen angenehme Temperaturen.

Der Freitag gestaltet sich tagsüber wechselhaft. In der schwülen Luft sind bei einer Mischung aus Sonne und Wolken immer wieder Regenschauer möglich. Bis zum offiziellen Start des Donauinselfests um 18 Uhr sollte es aber weitgehend trocken sein, Meteorologen empfehlen sicherheitshalber einen Regenschutz. Die Temperaturen erreichen 25 bis 27 Grad. Ab Samstag geht die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter deutlich zurück. Die Höchstwerte liegen sowohl am Samstag als auch am Sonntag um die 27 Grad.

