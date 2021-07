Wenn Georgij Gusto auf Georgien hat

Wie er überhaupt zum Singen gekommen ist? "Das war in einem Pionierlager in der Sowjetunion. Ganze Monate konnte man als Kind dort im Sommer verbringen. "Ich bin in den Chor hineingerutscht", erzählt Makazaria, während der Kellner noch einen Teller mit Khatschapuri (Käsefladen) serviert. Er fährt fort: "Irgendwann sagte der musikalische Leiter: ,Makazaria, du singst die Hauptstimme.‘ Warum weiß ich eigentlich gar nicht, wahrscheinlich habe ich am lautesten gekreischt. Als meine Mutter mich beim Elternabend gesehen hat, ist sie in Tränen ausgebrochen. Danach ging es Vollgas los." Mit privater Musikschule und Übungseinheiten zu Hause. "Mir war das zu viel, ich hätte lieber draußen gespielt, mich in der Erde gewälzt. Aber meine Mutter war sehr streng."

Heute ist er froh darüber. Trotzdem versucht er seinen eigenen Kindern mehr Freiraum zu geben. Derzeit interessiert sich sein Sohn aber eher für die Fußball-Europameisterschaft als für Musikinstrumente. "Das mag ich dafür nicht so. Da stell’ ich lieber Tore auf und kicke selbst. Ich habe aber auch gar keine Zeit, mir Spiele anzuschauen."

Auch nach dem Donauinselfest-Auftritt ging es gleich weiter nach Ungarn – zum nächsten Festival-Gig.