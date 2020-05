Wenn Fallen nichts bringen

Wieso dringen die Wildschweine vermehrt in die Stadt vor?

Diese Tiere sind Kulturfolger und sehr intelligent. So eine Wildsau kann etwa mit ihrem Rüssel eine Gartentür aus den Angeln heben. Die Stadt bietet den Wildschweinen tolle Lebensbedingungen. Unser Ziel ist es, sie in den Wald zurückzudrängen.



Wieso verwenden Sie keine Fallen, wie von Bezirkspolitikern gefordert?

Weil sie nichts bringen. Da ist dann eher ein Dachs oder die Katze und der Hund drin. Zudem müsste man die Tiere weit weg bringen. Wenn du die in Niederösterreich aussetzt, finden sie sofort zurück.



Welche Tipps haben Sie für Bewohner am Waldrand?

Die Gärten und den Komposthaufen sichern. Vor allem aber kein Futter herumstehen lassen. Was etwa die Menschen an Vogelfutter verteilen, ist unglaublich. Die Wildschweine merken sich die Orte und kommen dann immer wieder zurück.