Wenn aus einer Wiener Dachterrasse plötzlich ein Innenhof wird

Dazu kommt: Die Dachterrasse, an der die Mieter so hängen, gab es de facto nie. „Das war nie als Terrasse konzipiert, sondern immer als Innenhof“, betont Derfler. Mit einem unmittelbaren Anbau rechneten die Planer also von Beginn an.

„Das hat uns aber niemand gesagt“, behaupten die Mieter – und meinen ihre eigene Genossenschaft, die „Bauhilfe“. Von dort war bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme zu bekommen.

Um den Ärger der Mieter zumindest ein bisschen zu mindern, will Derfler nun das Gespräch mit dem Bauträger suchen und etwaige Gestaltungsoptionen für die gefürchtete Feuerwand ausloten, sagt er. „Vielleicht ist ja zumindest eine Fassadenbegrünung möglich.“