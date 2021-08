Welttag der Wassermelone wurde im Tiergarten Schönbrunn begangen

Wasserratte Finja

Dass Wassermelonen nicht nur gut schmecken, sondern auch ein tolles Spielzeug sind, zeigten Eisbären-Mädchen Finja und ihre Mutter Nora vor, die mit zwei Wassermelonen im Wasserbecken herumtollten. "Finja ist immer noch so eine Wasserratte wie sie es schon von klein auf war. Und Nora sowieso. Mit den Melonen können sie wie mit Bällen spielen und sie danach vernaschen", sagte Tierpflegerin Alessa Esau.

Wie alle Bären sind Eisbären Allesfresser, der Anteil an Fleisch ist bei ihnen aber am größten. Ihr Futter besteht aus Fleisch, Fisch, Gemüse und Früchten. Finja wiegt mittlerweile fast 200 Kilogramm, also nur noch rund 30 Kilogramm weniger als ihre Mutter. Die beiden sind beinahe gleich groß und messen gerne spielerisch ihre Kräfte - etwa beim Spielen mit Wassermelonen.