Weiter Streit um den Straßenstrich

Die grüne Sozialsprecherin macht keinen Hehl daraus, dass sie eine Erlaubniszone am Gürtel für eine sinnvolle Alternative zum jetzigen Straßenstrich im 15. Bezirk sieht. "Die meisten Beschwerden rund um die Straßenprostitution drehen sich um das Thema Lärm. Dieses Problem würde am Gürtel wegfallen."



Für Schön ist eine Erlaubniszone am Gürtel hingegen "eine verrückte Idee. Schließlich ist auch er ein Wohngebiet. Die Frauen könnten dann dort rund um die Uhr stehen - und das in der Nähe von Schulen und Kindergärten".



Bedeckt in Sachen Erlaubniszonen gibt man sich im Büro der zuständigen Stadträtin Sandra Frauenberger ( SPÖ): "Wir werden sehen, wie sich die Lage nach Inkrafttreten des Gesetzes entwickelt. Es gibt eine Steuerungsgruppe, die das beobachten und gegebenenfalls etwas an den Schrauben drehen wird." Eines sei aber jetzt schon klar: "Es wäre blauäugig zu glauben, dass gleich am 2. November keine einzige Prostituierte mehr auf der Straße steht."

Info: 150 Straßenprostituierte

Zahlen

In Wien sind rund 2200 Sexarbeiterinnen registriert. Zwei bis drei Mal so viele gehen der illegalen Prostitution nach. Etwa in Clubs oder Privatwohnungen. Die Zahl der Straßenprostituierten liegt bei rund 150.

Gesetz

Neben dem Verbot der Straßenprostitution sieht das Gesetz eine Bewilligungspflicht für Bordelle und Laufhäuser vor. Zudem können Freier bestraft werden, die

außerhalb von erlaubten Zonen mit Prostituierten Kontakt aufnehmen.