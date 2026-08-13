Weil Jugendliche drohen und pöbeln: Nun mehr Polizei am Wiener Landesgericht

Weil sich die Justizwache nur um Häftlinge kümmern darf, gibt es neuerdings erhöhte Polizeipräsenz am Wiener Landesgericht, da es zunehmend Probleme mit Jugendlichen gibt, die Richter, Staatsanwälte, Zeugen und Angehörige von Opfern anpöbeln oder bedrohen, berichtete am Donnerstag das ORF-Morgenjournal. Gerichtssprecherin Christina Salzborn bestätigte Einschüchterungsversuche und Beschimpfungen - der Ton sei sicher rauer geworden.

In der Vergangenheit gab es bereits Verhandlungen, bei denen die Justiz die Polizei zuziehen musste, da man problematische Situationen befürchtete. Nun hat Gerichtspräsident Friedrich Forsthuber um darüber hinausgehende Polizeipräsenz ersucht. Die Polizei geht jetzt teilweise auch so durch das Haus.