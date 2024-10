Weihnachtsbeleuchtung: Stadt Wien und Wirtschaftskammer zahlen mehr

Für mehr Weihnachtsstimmung in den Einkaufsgrätzeln wollen die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer Wien sorgen. Daher wird die Förderung der Weihnachtsbeleuchtung für heuer und das nächste Jahr von 50 auf 75 Prozent aufgestockt. Die Maßnahme soll auch als Unterstützung für den Handel vor dem Hintergrund der schwierigen Konjunktur dienen, für den das vierte Quartal die umsatzstärkste Periode ist, so Wirtschaftskammer Wien und Stadt Wien am Montag in einer Aussendung.