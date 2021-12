Wegen Affäre mit Ehefrau: Mann mit Messer in Wien verletzt

In der Nacht auf Montag soll ein 24-Jähriger von einem 41-Jährigen in Wien-Währing mit einem Messer verletzt worden sein. Das Opfer gab bei der Polizei an, dass es sich mit der Ehefrau des Tatverdächtigen in ihrer Wohnung treffen wollte. Die beiden sollen in der Vergangenheit ein Verhältnis gehabt haben.

Der 41-Jährige soll den 24-Jährigen kurz nach Betreten der Wohnung mit einem Messer attackiert und eine Zeit lang festgehalten haben. Das Opfer wurde dazu genötigt, sein Handy bzw. Screenshots auf diesem zu zeigen.

Das Opfer flüchtete mit Schnittverletzungen an der Hand und im Brustbereich und begab sich in ein Spital. Der Mann konnte später in häusliche Pflege entlassen werden. Der mutmaßliche Täter wurde von den Beamten festgenommen.

