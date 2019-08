Wegen 50 Euro: Männer mit Schreckschusspistole attackiert

Die Polizei wurde in der Nacht auf Freitag in die Aribogasse in Wien-Donaustadt gerufen. Der Grund: Raufhandel mit Messer und Pistole.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 21- und ein 22-jähriger österreichischer Staatsbürger mit zwei anderen Männern (32, 39) wegen der Bezahlung von Geldschulden in Streit geraten waren.

Keine Rückzahlung

Die zwei älteren Männer hatten sich 50 Euro ausgeborgt - und wollten diese offensichtlich nicht zurückzahlen.

Deshalb zogen die beiden Österreicher eine Schreckschusspistole und ein Butterfly-Messer und bedrohten ihre Kontrahenten.