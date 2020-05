Wiener Blut im Hybrid-Boliden

Zwingl

Wien

Wien

Stephansplatz

Zwingl

Giuseppe Verdis "La donna e mobile" – ein donnernder Auftakt für die Wien-Tour des Sing-Hannes. Touristen aus der halben Welt haben so schon einen Eindruck vonbekommen. Seine Lieder hatauf die Stationen abgestimmt. Abfahrt ist bei der Staatsoper. Beim Mozartdenkmal gibt’s originellerweise Mozarts "Un aura amorosa", beim Rathaus ", nur du allein ". Beimstimmtein "Ave Maria " an. "Mein Lieblingslied", erklärt er, hält sich die Hand ans Herz und singt sich in die Höhen des Liedes.

Im Bermudadreieck schnippst er zu "Rock Around The Clock" mit den Fingern mit. Nach zwei Liedern nimmt er einen kräftigen Schluck aus seiner Thermoskanne. "Um die Stimme zu schmieren", erklärt er.