Warum ein Grafiker Modelle von Wiener Geschäftsportalen eingräbt

Das Geschäft neben dem Chelsea hat seine besten Tage bereits hinter sich. Ein Fenster vom Werkzeugbau Sauberer ist eingeschlagen, das Glas vieler anderer blind.

Einen Gürtelbogen weiter sind überhaupt die rostigen Rollläden heruntergelassen. „Ausfahrt freihalten“ ist auf einem vergilbten Schild zu lesen.

All das entspricht natürlich nicht der Realität. Die Bögen, in denen sich einst der Werkzeugbau Sauberer befand, wurden inzwischen zugemauert.

Doch an einem anderen Ort existiert das beschriebene Lokal- und Geschäftsensemble vom Gürtelbogen 29-33 im 8. Bezirk genau so weiter: in der Kegelgasse im 3. Bezirk – in einem winzigen Atelier.