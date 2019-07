Warum die U6 vier Stunden stillstand

Was ist passiert?

Um 10.45 Uhr brach die Stromversorgung im Stellwerk Michelbeuern (zwischen innerem und äußerem Gürtel auf Höhe des AKH) aus bisher ungeklärten Gründen zusammen. In Folge war ein Fahrbetrieb zwischen Westbahnhof und Währinger Straße stundenlang nicht möglich.

Wie reagierten die Wiener Linien?

Für die gesperrte Strecke wurde ein Schienenersatzverkehr mit sechs Bussen eingerichtet. Zudem fuhr zwischen den Haltestellen Westbahnhof und Gumpendorfer Straße ein Pendelzug.

Wie lange dauerte die Störung?

Erst kurz nach 14 Uhr kam von den Wiener Linien die erlösende Nachricht: Die U6 hat ihren Betrieb wieder aufgenommen.

Waren auch andere Linien betroffen?

Es blieb am Dienstag nicht bei der einen Störung. Auch die U3 war betroffen, und zwar gleich zwei Mal: Am Vormittag steckte ein defekter Zug von 9.30 bis 10 Uhr in der Station Stephansplatz, am frühen Nachmittag gegen 13.45 Uhr war die Linie wegen eines Rettungseinsatzes in der Station Volkstheater kurzfristig lahmgelegt.