Warnschilder gegen Rotgänger: Schockbild ohne Schockwirkung

Wer am Westbahnhof bei Rot über die Straße geht, soll nicht mehr nur von Ampeln, sondern auch von neuen Schildern gestoppt werden. Die seit rund einem Monat stehenden Tafeln warnen mit einer Aufschrift und einem Symbolbild, darauf zu sehen: ein Kreideumriss einer Person am Zebrastreifen.

Damit sollen die Folgen des Rotlichtverstoßes von Fußgängern aufgezeigt werden. Das Schild befindet sich jeweils auf beiden Seiten bei einer Kreuzung am Europaplatz, die von den Straßenbahnen zum Bahnhof führt.

Passanten ist das aber noch nicht aufgefallen. „Bis jetzt habe ich die Schilder nicht gesehen, aber sie könnten schon sinnvoll sein“, sagt Denise. Sie ist öfter am Westbahnhof. Laut ihr könnte die Aufschrift Menschen zum Denken anregen, was passieren könnte, wenn man bei Rot über die Straße geht.

Häufige Unfallstelle

Anders sieht das Wolfgang. Er arbeitet als Elektriker für die kleinen Imbissstände bei der U-Bahn-Station und ist fast täglich am Westbahnhof. Laut ihm würden viele Menschen bei Rot über die Straße gehen. „Niemand schaut beim Überqueren und wenn eine Ampel ignoriert wird, dann auch Schilder“, sagt er. Laut ihm würden die Menschen nur auf ihr Handy, nicht die Umgebung achten.

Das ist auch ein Mitgrund für die Tafeln. Laut dem zuständigen Magistrat für Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten (MA46) soll sich an dieser Kreuzung eine sogenannte Unfallhäufigkeitsstelle herausgestellt haben. Das bedeutet, dass es an dieser Kreuzung, im Verhältnis zu anderen, öfter zu Unfällen kommt, insbesondere weil Passanten über Rot gehen würden.

„Die Kreuzung ist ohnehin durch Ampel und Schutzweg geregelt, die Schilder sollen nochmals darauf hinweisen“, so ein Sprecher des MA46. Mithilfe der Tafeln sollen Passanten die möglichen Folgen „leicht verständlich und schnell erfassbar“ kommuniziert werden.