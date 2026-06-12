Neun Bezirke verzeichneten 2025 keine Verkehrstoten
Eine aktuelle Analyse der Mobilitätsorganisation VCÖ auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt neue Erkenntnisse zur Verkehrssicherheit in Österreich. In Wien gab es in neun Bezirken keinen tödlichen Verkehrsunfall.
Dazu zählen Alsergrund, Favoriten, Innere Stadt, Josefstadt, Margareten, Mariahilf, Neubau, Währing und Wieden. Außerhalb Wiens gab es drei Bezirke und sechs Statutarstädten ohne Verkehrstote.
Der VCÖ betont, dass in Österreich verstärkte unfallvermeidende Maßnahmen nötig sind, wie niedrigere Tempolimits, mehr öffentliche Verkehrsverbindungen sowie mehr und bessere Radwege.
Hauptursachen für Unfälle
„Jeder tödliche Verkehrsunfall ist einer zu viel. Umso wichtiger ist es, mit verstärkten Verkehrssicherheitsmaßnahmen die Zahl der Unfälle zu reduzieren “, sagt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Laut ihr muss man bei den Hauptunfallursachen ansetzen.
Zu denen zählten demnach im Vorjahr nicht angepasste Geschwindigkeit sowie Ablenkung und Unachtsamkeit. Vor allem Handy am Steuer sei weiterhin ein großes Problem in Österreich.
Kommentare