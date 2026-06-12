Neun Bezirke verzeichneten 2025 keine Verkehrstoten

Eine aktuelle Analyse der Mobilitätsorganisation VCÖ auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt neue Erkenntnisse zur Verkehrssicherheit in Österreich. In Wien gab es in neun Bezirken keinen tödlichen Verkehrsunfall.

Dazu zählen Alsergrund, Favoriten, Innere Stadt, Josefstadt, Margareten, Mariahilf, Neubau, Währing und Wieden. Außerhalb Wiens gab es drei Bezirke und sechs Statutarstädten ohne Verkehrstote.

Der VCÖ betont, dass in Österreich verstärkte unfallvermeidende Maßnahmen nötig sind, wie niedrigere Tempolimits, mehr öffentliche Verkehrsverbindungen sowie mehr und bessere Radwege.