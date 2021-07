Wahlkampf bei Bier und Brezn

Gut ein Monat nach dem Neustifter Kirtag präsentiert sich Michael Ludwig ( SPÖ) wieder in der Lederhose. Bei der Eröffnung der fünften Wiener Wiesn nahm der Wohnbaustadtrat diesmal nicht nur den Bieranstich vor, sondern führte anstelle von Bürgermeister Michael Häupl (der sich kurzfristig vertreten ließ) auch die Weintaufe bei Österreichs größtem Volksfest durch.

Während man in Neustift kaum einen Schritt gehen konnte, ohne Flyer, Luftballon oder andere Wahlgeschenke in die Hand gedrückt zu bekommen, könnte man bei der Wiener Wiesn fast vergessen, dass die Gemeinderatswahlen vor der Tür stehen. Dabei endet die zweieinhalbwöchige Veranstaltung just am Tag der Wahl.