Waffen von der Familienfehde sichergestellt

Es war das (züchtige) Foto einer Frau, das die Fehde zwischen zwei tschetschenischen Familien ausgelöst hat. Bei einer " Aussprache" auf der grünen Wiese in Floridsdorf wurden Mittwochnachmittag drei Männer angeschossen, einer mit einem Messer verletzt – der KURIER berichtete (siehe unten). Die vier Männer sind im Krankenhaus, zwei davon schweben noch in Lebensgefahr. Vier weitere Beteiligte befinden sich in Haft. Nach zwei Männern wurde am Donnerstag noch gefahndet, mittlerweile wurden auch sie gefasst. Zudem wurden die Waffen sichergestellt, wie die Polizei am Freitag bekannt gab.

Am Tag danach sind die Ermittler noch immer auf Spurensuche im Grüngürtel in der Thayagasse. Dutzende Polizisten und Suchhunde durchkämmen das verwucherte Gebiet. Mit Metall-Detektoren werden Patronenhülsen gesucht.