Währing: 400 Vorschläge für den neuen Aumannplatz

Der im Herzen des 18. Bezirks zwischen Währinger Straße und Gentzgasse gelegene Aumannplatz hat gestalterisch noch Luft nach oben. Zwar findet sich in der Mitte mit dem Norbert-Liebermann-Park ein grüner Ruhepol, rundherum schlummert aber noch einiges an Potenzial, wie eine Analyse der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) ergeben hat. So sei etwa die Querung der Straßen herausfordernd und der Kfz-Verkehr nehme zu viel Platz ein.

Um die Wünsche und Ideen der Bevölkerung für eine Umgestaltung des Platzes einzuholen, war die GB* im Rahmen des „Forum Aumannplatz“ von Juni bis Oktober 2022 regelmäßig vor Ort und sammelte rund 400 Vorschläge ein. Im Vorfeld der Beteiligung wurde zudem eine Sozialraumanalyse durchgeführt.

All diese Ergebnisse wurden zusammengeführt und an die Bezirksvorstehung übergeben. Sie sollen die Grundlage für die Umgestaltung bilden und sind bis Ende Juni vor Ort im Rahmen einer Ausstellung zu besichtigen. Eröffnet wird diese am Dienstag, dem 23. Mai, um 17 Uhr im Beisein von Bezirksvorsteherin Silvia Nossek (Grüne).

Am 23. Mai, 30. Mai und 6. Juni stehen auch – jeweils von 17 bis 19 Uhr – Expertinnen und Experten der GB* für Fragen zur Verfügung.