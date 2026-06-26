Am Dienstag gelang der Polizei die Festnahme eines falschen Polizisten in Währing. Der Täter kontaktierte das Opfer zunächst telefonisch. Das Opfer hielt währenddessen den Kontakt mit der Polizei aufrecht. Als sich der Tatverdächtige der Wohnung des Opfers näherte, konnte er von der Polizei festgenommen werden.

Er trug einen gefälschten Polizeiausweis mit sich. Die Behörden konnten den Tatverdächtigen eine weitere, gleichartige Tat zuordnen, die Ermittlungen laufen. Wie Sie sich vor Betrügern schützen Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, bei Anrufen von unbekannten Personen besonders vorsichtig zu sein. Bürgerinnen und Bürger sollten keine Angaben zu ihrem Vermögen machen, sich nicht unter Druck setzen lassen und im Zweifelsfall das Gespräch sofort beenden.