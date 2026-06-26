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Währing

Betrugsmasche in Wien: Falscher Polizist gefasst

Die „falschen Polizisten“ sind der Polizei schon lange bekannt. Nun konnte ein 48-jähriger festgenommen werden.
26.06.2026, 14:50

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Das Blaulicht eines Einsatzfahrzeugs leuchtet hell.

Am Dienstag gelang der Polizei die Festnahme eines falschen Polizisten in Währing. Der Täter kontaktierte das Opfer zunächst telefonisch

Das Opfer hielt währenddessen den Kontakt mit der Polizei aufrecht. Als sich der Tatverdächtige der Wohnung des Opfers näherte, konnte er von der Polizei festgenommen werden.

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Er trug einen gefälschten Polizeiausweis mit sich. Die Behörden konnten den Tatverdächtigen eine weitere, gleichartige Tat zuordnen, die Ermittlungen laufen.

Wie Sie sich vor Betrügern schützen

Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, bei Anrufen von unbekannten Personen besonders vorsichtig zu sein. Bürgerinnen und Bürger sollten keine Angaben zu ihrem Vermögen machen, sich nicht unter Druck setzen lassen und im Zweifelsfall das Gespräch sofort beenden.

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Zudem wird davor gewarnt, Unbekannte in die Wohnung zu lassen oder Geld und Wertgegenstände an fremde Personen zu übergeben. Angebliche Polizisten sollen immer nach ihrem Dienstausweis vorzeigen können.

Bestehen Zweifel an der Echtheit, empfiehlt die Polizei, über den Notruf 133 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Außerdem sollten Warnhinweise von Bankmitarbeitenden ernst genommen und Angehörige über diese Betrugsmasche informiert werden.

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