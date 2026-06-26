Einbruch in Wiener Hostel durch aufmerksamen Betreiber verhindert

Der Betreiber eines Hotels im in Mariahilf konnte am Donnerstag Abend gegen 21 Uhr über die Videoüberwachung beobachten, wie sich zwei Personen unbefugten Zutritt zu dem Gebäude verschafften.

Nachdem er sah, wie die beiden Tatverdächtigen einen Schlüsselsafe aufbrachen, alarmierte er die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen die beiden Verdächtigen – eine 19-jährige Slowakin und einen 23-jährigen Ungarn – in einem Hostelzimmer an.