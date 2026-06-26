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Wien

Mordverdacht: 70-Jährige tot in Wohnung gefunden

Gegen 21.30 Uhr fanden Freunde der 70-Jährigen die Frau in ihrer Wohnung in Mariahilf. Die Polizei ermittelt wegen Mordverdachts.
26.06.2026, 13:25

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Mord in Mariahilf

Gegen 21.30 Uhr ging am Donnerstagabend der Notruf bei der Polizei ein: Eine 70-jährige Frau wurde „mit offensichtlichen Verletzungen“ von ihren Freunden in ihrer Wohnung an der Linken Wienzeile gefunden. Die Bekannten alarmierten umgehend die Einsatzkräfte.

Mord in Mariahilf

In einer Wohnung auf der Linken Wienzeile wurde eine 70-Jährige tot aufgefunden. Es besteht Mordverdacht.

Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod der Frau feststellen. "Die Ermittlungen werden mit Hochdruck in alle Richtungen geführt. Weitere Informationen können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht geteilt werden", heißt es von der Polizei in einer Aussendung. 

Die Polizei geht davon aus, dass die Pensionistin gewaltsam ums Leben gekommen ist. Das Landeskriminalamt Wien (Ermittlungsbereich Leib/Leben) hat die Ermittlungen übernommen. 

Blutige Verletzungen

Dass es sich bei dem Opfer laut Medienberichten um eine Frau aus Deutschland handeln soll, wird offiziell nicht bestätigt. Angaben darüber, wie lange die Frau bereits tot gewesen sein dürfte, werden ebenfalls nicht bestätigt.

Die Freunde sollen seit Tagen nichts mehr von der Frau gehört haben und schauten in ihrer Wohnung nach. Die Tote wies offensichtlich blutige Verletzungen auf. Die Polizei hielt sich „aus ermittlungstaktischen Gründen“ sehr bedeckt und gab keine weitere Auskunft. 

Wien Mariahilf
kurier.at, sta  |   |  Aktualisiert vor 26 Minuten

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