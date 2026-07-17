Aumannplatz: Petition gegen Fußgängerzone

Kaum sind die Pläne für den neuen Aumannplatz präsentiert, regt sich Widerstand. Aus dem Platz soll ein Grätzlplatz mit mehr Grün und einer Fußgängerzone werden. Flyer einer Bürgerinitiative unter dem Motto „Erhalt der stadteinwärts führenden Verkehrsverbindung in der Währinger Straße“ kursieren derzeit im Bezirk.

Rückenwind von FPÖ

Konkret geht es um den Abschnitt zwischen Klostergasse und Vinzenzgasse. Befürchtet werden Ausweichverkehr in Wohnstraßen und Gefahren für Schulwege. Dem widerspricht Bezirksvorsteherin Silvia Nossek (Grüne). „Die Verkehrsverbindung wird nicht unterbrochen. Für nur 200 Meter müssen Autofahrer von der Währinger Straße auf die Gentzgasse wechseln“, sagt sie. „Zusätzlich soll mir einmal wer erklären, wie eine Fußgängerzone den Schulweg unsicher machen sollte.“

Rückenwind erhält die Bürgerinitiative von der FPÖ. Bezirksparteiobmann Udo Guggenbichler warnt: „Wer glaubt, dass Autos einfach verschwinden, wenn man Straßen sperrt, ignoriert die Realität.“