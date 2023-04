Vorwurf gegen Justiz: Demenzkranke 93-Jährige kam in Gefängnis

Eine demenzkranke 93-Jährige, die krankheitsbedingt ihre 24-Stunden-Pflegerin für eine Einbrecherin hielt und in ihrer Wohnung in Wien-Wieden auf diese losgegangen ist, ist in Folge dessen für mehr als zwei Wochen in einer Haftanstalt gelandet. Dabei war die Pflegerin unverletzt geblieben und die 93-Jährige bereits auf der psychiatrischen Abteilung der Klinik Landstraße stationär aufgenommen worden. Der Anwalt der Betroffenen bestätigte der APA einen entsprechenden Ö1-Bericht.

Der Haft- und Rechtsschutzrichter habe in dieser Sache „völlig falsch“ entschieden, stellte Michael Dohr, der Rechtsvertreter der Hochbetagten, am Sonntagabend im Gespräch mit der APA fest: „Er hätte niemals die vorläufige Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum anordnen dürfen, weil die Frau bereits von der Polizei nach Rücksprache mit der Journalstaatsanwältin in ein psychiatrisches Krankenhaus überstellt worden ist und dort bestens versorgt wurde.“ Auf Grund der richterlichen Anordnung sei dann allerdings die Justizwache gekommen und habe die Frau auf die Sonderanstalt Wilhelmshöhe - eine Außenstelle der Justizanstalt Wien-Josefstadt, die auf die Bedürfnisse betagter Häftlinge ausgerichtet ist - gebracht, „weil ein forensisch-therapeutisches Zentrum zwar im Gesetz steht, es aber in der Realität keines gibt“, wie Dohr anmerkte.