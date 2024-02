In Vorarlberg von Zug überfahrener Wolf war Problemtier

Jener Wolf, der vor einem Monat in Nenzing (Bez. Bludenz) von einem Zug erfasst und getötet worden war, war in Vorarlberg kein Unbekannter: Wie ORF Radio Vorarlberg am Dienstag unter Berufung auf den Landeswildbiologen Hubert Schatz berichtete, handelte es sich um jenes Exemplar, das im vergangenen Jahr im Land 16 Wild- und Nutztiere gerissen hatte. Daraufhin war ein erster Entnahmebescheid erlassen worden, der dann wieder zurückgenommen werden musste.

Der getötete, rund 40 Kilogramm schwere Wolf war laut Obduktion zwei bis drei Jahre alt. Bei der Kollision mit dem Zug erlitt er mehrere Hämatome, Quetschungen und Blutungen, denen er schließlich erlag. Agrarlandesrat Christian Gantner (ÖVP) hatte ihn im Vorjahr als "Problemwolf" bezeichnet, auch in Tirol, Salzburg, Oberösterreich und Kärnten war dieser Wolf mehrfach nachgewiesen worden.