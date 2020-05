Häupl formuliert Bedingungen für Kandidatur

Aber es ging auch um die Zukunft in der Stadtpartei. Erstmals sprach der Bürgermeister offen vor seinen Parteifunktionären, wie lange es ihn noch in der Stadtpolitik geben kann. Auf die für die Partei so wichtige „Gretchenfrage“ ging Häupl ohne Umschweife und völlig offen ein. Er wolle 2015 als Bürgermeister wieder kandidieren. Allerdings nannte er erstmals drei Voraussetzungen.

Es sei in seinem Alter „keine Koketterie“, dass seine Gesundheit stimmen müsse. Als zweite Bedingung müsse ihn die Partei wollen (was die Festgäste zu frenetischem Applaus veranlasste). Und neu ist: „Es stellt sich auch die Frage, ob der Trainer die Spieler erreicht“, zog Häupl einen Vergleich zum Fußball. Entscheidend sei also, ob er 2015 die Wähler mit seinen Botschaften begeistern könne.

Dass er alle drei Bedingungen erfüllen kann, daran ließ der Stadtchef keinen Zweifel aufkommen. Immerhin hat er am kommenden Samstag (siehe Zusatzbericht) einen wichtigen Stadtparteitag vor sich. Und dort geht es nicht um die Wien-Wahl 2015, sondern um seine Wiederwahl und die Nationalratswahlen im Herbst. „Wir müssen so stark werden, dass gegen die SPÖ niemand regieren kann“, gab der Bürgermeister die Marschroute für den Wahlkampf vor.

Wer der politische Gegner ist? Das brachte bereits Franz Vranitzky in seiner launigen Laudatio auf den Punkt: „Es darf kein Bündnis mit Rechtsnationalen geben.“ Wer für Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Neo-Nazitum stehe, dürfe kein Partner der SPÖ sein. „Das ist nicht Ausgrenzung sondern Haltung“, sagte Vranitzky.

Häupl nahm indirekt den Ball auf. Er stehe für eine „prosperierende Stadt, freies Gemeinwesen und den sozialen Zusammenhalt“.