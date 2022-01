„Eine vergessene Leidenschaft: Von Tauben und Menschen“, heißt das Buch der früheren Journalistin Andrea Dee, in dem sie dem einst in Wien so beliebten Hobby der Taubenzucht nachgeforscht hat. Der 1994 erschienene Band ist heute allerdings nur mehr in Antiquariaten aufzustöbern.

Leichter zu bekommen ist Dees neues Buch, das sie zu einem eng verwandten Thema geschrieben hat: Die in früheren Zeiten gerade in Wien ebenfalls sehr verbreitete Haltung von Singvögeln. „Dabei ging es aber weniger um an sich eher exotische Tiere wie Wellensittiche und Kanarienvögel“, schildert Dee. „Vielmehr wurden heimische Singvögel gehalten.“ Also zum Beispiel Buchfink, Gimpel, Zeisig oder die Mönchsgrasmücke, die in unseren Breiten auch als „Schwarzplattl“ bekannt ist.