Von der Bim links liegen gelassen

Elisabeth Reiter ist verärgert. "Natürlich muss die U1 saniert werden", sagt die Seniorin. "Doch wir sind hier echt verloren." Von ihrer Wohnung am Brahmsplatz in Wieden ist es nur ein kurzer Fußweg bis zur U1-Station Taubstummengasse. Doch dort versperren Gitterstäbe den Stationseingang. "Gesperrt" steht in dicken Lettern auf einem Schild. Reiter muss bis Ende August ohne U1 auskommen. Sie ist nicht die einzige Wienerin, die sich umorientieren muss.

Seit 7. Juli wird die U1 zwischen Reumannplatz und Schwedenplatz saniert. 50.000 Menschen stiegen bis zur Sperre in der Station Reumannplatz in die U1 Richtung Zentrum. Wer jetzt von Favoriten in die Stadt will, nimmt die Ersatzlinie 66 oder 68. 15 Minuten zusätzliche Fahrtzeit müsse man einplanen, hieß es von den Wiener Linien vorab. "Von wegen 15 Minuten, eine Stunde war die Regel", schreibt ein verärgerter Öffi-Nutzer auf KURIER.at.

Viele versuchen auf die Schnellbahn auszuweichen. Doch die fiel schon am ersten Tag der Umleitung aus, die Intervalle der S-Bahn schwanken traditionell.

Auch die Ersatzlinien haben oft Verspätung, da es an Engstellen – wie dem Schwarzenbergplatz – immer wieder zu minutenlangen Verzögerungen kommt, wie aufgebrachte Fahrgäste in Foren verbreiten.