Vom Schandfleck zur Shoppingmeile

Neuerungen gibt es auch für die jährlich 1,2 Millionen Flugpassagiere, die den City Airport Train benutzen: Der Terminal wurde um 250 m² erweitert – Platz für einen Info-Schalter und eine Lounge. Zur Eröffnung geht am Donnerstag zwischen 14 und 18 Uhr eine Party über die Bühne. Mit Live-Musik in den Zügen. Die Tickets kosten an diesem Nachmittag nur zwei Euro, statt normalerweise 19 Euro (Hin- und Rückfahrt).