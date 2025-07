Volkshilfe Wien: Alles neu im Vintage-Shop Floridsdorf

Lebenswelten schaffen

„Früher gab es das Geschirr hier, die Bücherecke dort, die Kleidung – jeweils eine Sache an einem Ort“, erzählt Claudia Bernatz, die Leiterin der TAV-Betriebe (das Kürzel steht für Training-Arbeit-Vermittlung) der Volkshilfe Wien, über die ehemals klassische Sortierung des Vintage-Shops. Das sollte neu gedacht werden. Also holte man die Architekten Hanna Aufner und Alexander Mayer vom Büro Via Architektur ins Boot. Die beiden unterrichten an der New Design University in St. Pölten und schlugen das Projekt ihren Studierenden vor. „Sie waren schnell begeistert“, erzählt Aufner.

Die Grundidee: In elf Pavillons werden die an die Volkshilfe Shops gespendeten Produkte in kuratierten Lebenswelten in Szene gesetzt. „Für die Pavillons haben wir über 100 Ikea-Kallax-Regale in ganz Wien eingesammelt“, erzählt Aufner. Gemeinsam mit alten Obstkisten, die auf den Regalen gestapelt wurden, bilden sie die Wände der einzelnen Bereiche. Denn auch bei der Umgestaltung der Halle stand der Nachhaltigkeitsaspekt im Vordergrund.