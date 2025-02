Das etwas andere Hotel zum Ankommen

Das Besondere am Magdas Hotel: Hier finden geflüchtete Menschen Arbeit und Ausbildung . Mehr als die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Magdas haben Fluchthintergrund. Das Hotel, das 2015 von der Caritas als Social Business am alten Standort in der Nähe des Praters gestartet wurde, konnte seit der Gründung rund 100 Menschen mit Fluchterfahrung einen Arbeitsplatz bieten und verzeichnet mit seinen 85 Zimmern rund 35.000 Nächtigungen pro Jahr.

Im Gastraum herrscht das geschäftige Treiben eines ganz normalen Hotelmorgens. Servicepersonal bringt Kaffee an die Tische, Gäste gehen mit ihren Tellern zum Frühstücksbuffet, und das Klingeln des O-Wagens auf der Wiener Ungargasse geht in der Geräuschkulisse aus Gesprächen und Tellerklappern unter. Doch es ist alles andere als ein gewöhnlicher Morgen im Magdas Hotel: An diesem Februartag feiert das Unternehmen sein zehnjähriges Bestehen und zieht im Rahmen einer Pressekonferenz Bilanz.

Seit Herbst 2022 ist Magdas an seinem neuen Standort in der Ungargasse im dritten Bezirk, ab 2027 wird im ehemaligen Haus am Wiener Prater der zweite Standort eröffnet. „Zehn Lehrlinge haben wir derzeit in Ausbildung“, erzählt Sonnleitner. „Einige, die hier als Lehrlinge begonnen haben, leiten bereits eigene Teams oder sind in andere Branchen weitergewandert.“

© Johannes Hloch Hussein Ali Mohamad Ajob hat hier einen Job bekommen

Einer von ihnen ist Hussein Ali Mohamad Ajob, der Ende 2015 aus Afghanistan geflüchtet ist und in Österreich erst Fuß fassen musste. „Ein Freund hat mir vom Magdas Hotel erzählt, so bin ich hierher gekommen und konnte 2018 im Housekeeping anfangen“, erzählt er in nahezu fließendem Deutsch. Als dann während der Pandemie alle Gastro- und Hotelbetriebe vorübergehend schließen mussten, ging Ajob dorthin, wo Arbeitskräfte besonders dringend gesucht wurden: in die Pflege. Heute ist er Pflegeassistent in einem Caritas-Pflegeheim, die Ausbildung hat er erst im Jänner mit Auszeichnung abgeschlossen. Der Weg dorthin war nicht einfach: Vor der Ausbildung musste er erst die Hauptschule nachholen. Eine Bildungskarenz half ihm dabei, das Familieneinkommen zu sichern, während er sich seiner Ausbildung widmen konnte. Ajob blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Das neue Team ist sehr nett, so kann man auch viel lernen und die Arbeit macht Spaß.“

Integration durch Arbeit Seine Geschichte ist ein Beispiel für das, was Caritas-Direktor Alexander Bodmann bei dem Termin auch als eines der Ziele der Initiative beschreibt: Dass jeder die Chance auf ein positives, selbstbestimmtes Leben haben soll. Die Erwerbsarbeit sei ein zentraler Faktor für gelingende Integration, finanzielle Unabhängigkeit und soziale Teilhabe. Aktuelle Entwicklungen verfolgt er kritisch: „Bei Regierungsverhandlungen habe ich immer die Sorge, dass genau in diesem Bereich gekürzt wird. Das wäre aber genau der falsche Weg.“

Fakten Adresse

Ungargasse 38

1030 Wien Hotelrestaurant

Brunch: Sa, So

und Feiertag,

10.30 bis 15 Uhr,

à la carte: Mo bis Fr von 12 bis 14 Uhr und Di bis Fr von 17.30 bis 21 Uhr, Frühstück: täglich

7 bis 10 Uhr,

Bar: Mo bis Sa bis 22.30 Uhr Zimmer

ab 89 Euro exkl. Frühstück Reservierung und weitere Infos

magdas-hotel.at