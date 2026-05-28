Von Prada bis Dior: Zweites Pop-up für Designermode der Volkshilfe

Eine Großspenderin hat der Volkshilfe Wien rund 6.000 Designerstücke überlassen, vieles davon ungetragen oder so gut wie neu, der KURIER berichtete. Entstanden ist daraus ein Vintage Pop-up in den Räumen von „Not Another Concept Store“ auf der Gumpendorfer Straße 36 in Mariahilf. Nach dem enormen Andrang auf das erste Pop-up im Februar folgt nun ein kuratiertes Sommer Pop-up von 2. bis 6. Juni mit Stücken aus der Großspende. Zu haben sind wieder rare Ikonen von Prada, Dior, Valentino, Thierry Mugler oder Yves Saint Laurent. Ein besonderes Faible hatte die Großspenderin für italienische Marken und die Designerin Jil Sander.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © VHW/John Kücükcay Das Pop-up findet wieder in den Räumen von „Not Another Concept Store“ auf der Gumpendorfer Straße 36 in Mariahilf statt. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © VHW/John Kuecuekcay Beim Pop-up zu haben: Ein Blumenkleid der Marke Ungaro, kombiniert mit einer Tasche und Schuhen von Jil Sander. Rechts: Eine Wickelbluse mit weißen Punkten von Moschino, Jeanshose von Armani, kombiniert mit einer Tasche von Jil Sander. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © VHW/John Kücükcay Von Kopf bis Fuß in Jil Sander gekleidet: ein altrosa Hosenanzug mit weißem Top. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © VHW/John Kücükcay Ein Leoprint-Kleid von Moschino, Jeansjacke von Valentino und Schuhe von Sergio Rossi.

Ausgewählt wurden für das Pop-up speziell sommerliche, leichte Stücke, wie Kleider, Röcke und Blusen, aber auch zeitlose Outfits wie Hosenanzüge sowie Accessoires wie Tücher, Schuhe und Taschen. Preislich beginnen die Designerstücke bei 40 Euro an, für besondere Sammlerstücke können es bis zu 1.200 Euro sein. Wer die Großspenderin ist, bleibt geheim, getragen hat die Unbekannte die Kleidergröße 36 bis 40, bei den Schuhen 38,5. Weil das Geschäft nur 40 Quadratmeter und keine Platz für die Tausende Kleidungsstücke gleichzeitig hat, wird das Angebot täglich ergänzt.